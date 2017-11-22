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Тагильчанка села на 6 лет за многомиллионное мошенничество21 ноября в 17:42

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Квартирное.

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в квартирном мошенничестве на 9 миллионов рублей. Она проведет 6 лет в колонии общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Женщина промышляла с января 2010 по февраль 2016 годов. Она обещала тагильчанам помощь в покупке квартир по низкой стоимости. Женщина уверяла людей, что у нее есть знакомая в администрации города, в компетенцию которой входит решение квартирного вопроса.

Злоумышленница брала у потерпевших деньги, однако выполнять свои обещания не спешила.

В общей сложности от действий подсудимой пострадало 12 человек. Свою вину женщина признала частично.

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