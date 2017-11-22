Уголовные дела и задержание: новые детали в расследовании югорской автокатастрофы21 ноября в 18:44
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Унесшей жизни 12 человек.
В расследовании ДТП на югорской трассе, унесшего жизни 12 человек в декабре 2016 года года, появились новые подозреваемые.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Следственного комитета РФ, 21 ноября 2017 года был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска Александр Комарницкий.
4 декабря 2016 года в Югре два грузовика, перевозившие на трале оборудование для нефтяников, в столкновении раздавили автобус, в котором в Нефтеюганск из Ханты-Мансийска возвращалась детская команда с соревнований по спортивной акробатике. В ДТП погибли десять детей и два тренера. Еще 20 школьников получили серьезные травмы.
"Кроме того, в рамках расследования уголовных дел обвинение в халатности предъявлено двум сотрудникам ГИБДД Башкирии: начальнику отделения Н.М. Дергунову и инспектору Н.А.Степановой, которые не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова (водителя грузовика Volvo, с которым столкнулся автобус с детьми – прим. ред.). В настоящее время Степанова отстранена от занимаемой должности, Дергунов уволен из органов внутренних дел", - отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее перед судом предстали водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, Раиль Саитханов и директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" ИринаТарасова. Двое последних в конце октября были освобождены из-под стражи, что возмутило общественность и родителей погибших и пострадавших детей.
Председатель СК России направил в ХМАО-Югру руководителя Главного управления процессуального контроля СК России Григория Житенева и первого заместителя руководителя Главного следственного управления СК России Юрия Тютюнника. Им дано поручение на месте проконтролировать ход предварительного следствия по уголовным делам, связанным с ДТП, и при необходимости провести личный прием пострадавших.
"Если потребуется, Александр Бастрыкин также готов оперативно выехать в регион, чтобы лично встретиться с родителями погибших детей", - добавили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что за день до этого родители погибших и пострадавших в ДТП детей заявили о том, что 2 декабря выходят на митинг. Таким образом они решили привлечь внимание к некомпетентно проведенному расследованию и к происходящему на суде. "Дело должны были отправить на доследование, однако нам неизвестно, отправлено или нет, и есть ли результаты", - заявил "Уралинформбюро" отец пострадавшей девочки Сергей Зинченко.
После трагедии высокопоставленные чиновники обещали родителям найти всех виновных и сопричастных к ДТП. Однако обвинение предъявили лишь четверым фигурантам. По мнению потерпевших, югорские чиновники пытаются вывести себя из круга виноватых, поскольку ни одному из них так и не было предъявлено обвинение.
По неподтвержденной пока информации, не исключен и арест одного из заместителей главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева. Кроме того, под удар могут попасть окружные чиновники, не обеспечившие безопасность перевозки юных спортсменов.
Следует отметить, что ранее глава СКР, встречавшийся с родителями детей в ходе визита в Югру, временно отстранил от исполнения служебных обязанностей руководителя четвертого следственного управления ГСУ СКР, дислоцирующегося в Екатеринбурге, Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова, а также руководителя СУ СКР по ХМАО-Югра Анвара Ахмедзянова. Мотивируя это допущенными просчетами в ходе расследования. Не исключено, что главный югорский следователь лишится своего кресла.
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