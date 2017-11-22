Тагильскую больницу обязали выплатить 6 миллионов за смерть ребенка21 ноября в 18:37
- Текст
Виновной в гибели признали бывшего замглавврача.
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор бывшему заместителю главного врача Городской инфекционной больницы. Женщина признана виновной в причинении ребенку смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, вечером 1 ноября 2011 года в "инфекционку" с жаром, слабостью и болью в горле привезли 3-летнего малыша. В тот же день для уточнения диагноза он был переведен в ДГБ №3, поздно вечером ребенка вновь вернули в инфекционную больницу, где через несколько часов он скончался. Согласно протоколу вскрытия, основная причина смерти мальчика – острая пневмония.
Три сложные комплексные экспертизы подтвердили непосредственную причину гибели малыша - острая правосторонняя пневмония. Кроме того, они показали, что к трагедии привели неверные действия врача-хирурга ДГБ №3, фельдшера станции скорой медицинской помощи и бывшего заместителя главного врача инфекционной больницы. В частности, ребенку не назначили необходимое лечение и не поместили его в отделение интенсивной терапии.
Так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности лиц истекли, уголовное преследование фельдшера и хирурга, признавших вину, было прекращено. Однако экс-заместитель главврача "инфекционки" отказалась признавать свою причастность к преступлению, и ее уголовное дело передали в суд.
Тагильчанку приговорили к 2 годам ограничения свободы. Из-за истечения сроков давности женщину освободили от наказания, но не реабилитировали. Кроме того, по решению суда больница обязана выплатить потерпевшей стороне 6 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда и порядка 27 тысяч – в качестве возмещения материальных издержек.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
21 ноября в 19:50
На Урале пьяный водитель Range Rover лишил новорожденного отца
Малыша спасла автолюлька.21 ноября в 19:41
Социальный вычет за обучение детей вырастет вдвое
С разрешения Госдумы.21 ноября в 19:23
Двое полицейских сгорели заживо во время погони на Среднем Урале
Попав в ДТП.21 ноября в 19:08
Трофимову не дали денег на решение урологических проблем
Свердловских мужчин.21 ноября в 18:53
Изрезавшего беременную жену уральца ждет принудительное лечение
В психиатрической клинике.21 ноября в 18:50
Екатеринбургу предрекли появление собственного "Сколково"
Главное - заполучить ЭКСПО-2025.21 ноября в 18:44
Уголовные дела и задержание: новые детали в расследовании югорской автокатастрофы
Унесшей жизни 12 человек.21 ноября в 18:37
Тагильскую больницу обязали выплатить 6 миллионов за смерть ребенка
Виновной в гибели признали бывшего замглавврача.21 ноября в 18:28
В Екатеринбурге незаконные выделенные полосы заменили "кирпичами"
Навсегда.21 ноября в 18:16
Тюмень стала городом счастливых пассажиров
Горожане довольны общественным транспортом.21 ноября в 18:00
Екатеринбургскую поликлинику-долгострой "повесят" на Москву
Денег на ее запуск попросят у Федерации.21 ноября в 17:47
Стюардессу "Уральских авиалиний" наградили за спасение школьника
У ребенка в небе остановилось сердце.21 ноября в 17:44
Чебаркульским дорожникам ищут нового хозяина
На торгах.21 ноября в 17:42
Тагильчанка села на 6 лет за многомиллионное мошенничество
Квартирное.21 ноября в 17:37
Глава Роструда посоветовал больше работать
"Мы очень много празднуем".
Главные новости
- 21 ноября в 19:23Двое полицейских сгорели заживо во время погони на Среднем Урале
- 21 ноября в 19:08Трофимову не дали денег на решение урологических проблем
- 21 ноября в 18:44Уголовные дела и задержание: новые детали в расследовании югорской автокатастрофы
- 21 ноября в 16:50Чехи научат свердловчан беречь электроэнергию
- 21 ноября в 14:07"Маяк" открестился от обвинений Росгидромета и Гринпис
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.