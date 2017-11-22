Виновной в гибели признали бывшего замглавврача.

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор бывшему заместителю главного врача Городской инфекционной больницы. Женщина признана виновной в причинении ребенку смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, вечером 1 ноября 2011 года в "инфекционку" с жаром, слабостью и болью в горле привезли 3-летнего малыша. В тот же день для уточнения диагноза он был переведен в ДГБ №3, поздно вечером ребенка вновь вернули в инфекционную больницу, где через несколько часов он скончался. Согласно протоколу вскрытия, основная причина смерти мальчика – острая пневмония.

Три сложные комплексные экспертизы подтвердили непосредственную причину гибели малыша - острая правосторонняя пневмония. Кроме того, они показали, что к трагедии привели неверные действия врача-хирурга ДГБ №3, фельдшера станции скорой медицинской помощи и бывшего заместителя главного врача инфекционной больницы. В частности, ребенку не назначили необходимое лечение и не поместили его в отделение интенсивной терапии.

Так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности лиц истекли, уголовное преследование фельдшера и хирурга, признавших вину, было прекращено. Однако экс-заместитель главврача "инфекционки" отказалась признавать свою причастность к преступлению, и ее уголовное дело передали в суд.

Тагильчанку приговорили к 2 годам ограничения свободы. Из-за истечения сроков давности женщину освободили от наказания, но не реабилитировали. Кроме того, по решению суда больница обязана выплатить потерпевшей стороне 6 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда и порядка 27 тысяч – в качестве возмещения материальных издержек.