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Изрезавшего беременную жену уральца ждет принудительное лечение21 ноября в 18:53

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В психиатрической клинике.

28-летнего екатеринбуржца, набросившегося с ножом на беременную супругу, ждет принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Такой вердикт 21 ноября вынес Орджоникидзевский районный суд уральской столицы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вечером 29 июля 2017 года мужчина, находясь в комнате посещений роддома ГКБ №14, не менее 20 раз ударил ножом по животу и конечностям свою жену, бывшую на 9 месяце беременности. Когда она упала на пол, супруг счел ее и ребенка мертвыми и скрылся с места происшествия.

Учитывая критическое состояние женщины и большую кровопотерю, сотрудники роддома провели ей кесарево сечение. Появившемуся таким образом на свет мальчику тоже была оказана необходимая медицинская помощь.

Экспертиза показала, что глава семейства страдает тяжелым хроническим психическим расстройством и представляет опасность для себя и окружающих, поэтому суд направил его на принудительное лечение в специализированную клинику. Судебный акт еще не вступил в законную силу.

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