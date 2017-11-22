По факту гибели полицейских под Полевским возбуждено уголовное делоСегодня в 08:31
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Подозреваемого ждет арест.
Нетрезвый лихач, который спровоцировал смертельное ДТП под Полевским, стал фигурантом уголовного дела. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении его под стражу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР.
Автоавария, в которой погибли двое сотрудников полиции из ГИБДД города Полевского Александр Пузиков и Артем Ваккер, произошла 21 ноября около 17.00 на шестом километре трассы Полевской – Полдневая.
"В 16.25 в дежурную часть территориального ОВД по радиостанции поступило сообщение о том, что они на патрульной автомашине ВАЗ-2115 в районе шестого километра трассы город Полевской – деревня Полдневая преследуют нарушителя, управлявшего автомашиной ВАЗ-2108. Больше экипаж на связь не выходил. Оперативный дежурный направил в место события наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Установлено, что патрульный автомобиль перевернулся и загорелся, а находившиеся в нем сотрудники погибли. На встречной полосе обнаружили ВАЗ-2107 со следами ДТП. В нем оказалось двое пострадавших – неработающий мужчина 1971 года рождения и пенсионер 1962 года рождения, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь", - рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
Лихача задержал другой наряд полиции на 12-м километре этой же трассы. За рулем ВАЗа находился 21-летний безработный из деревни Полдневая. Проведенное медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.
Фото: vk.com/ombudsment
Погибшим сержантам полиции было по 25 лет. "У Артема остались трое детей. Александр был холост и не успел обзавестись семьей", - рассказали о них на странице "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте".
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