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В Зауралье будут судить педофила за преступление 17-летней давностиСегодня в 09:22

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Он надругался над 9-летней девочкой.

В суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в надругательстве над 9-летней девочкой. Преступление было совершено 17 лет назад.

По данным следствия, 30 апреля 2000 года в Шадринске обвиняемый напал на школьницу и совершил насильственные действия сексуального характера. Девочка испугалась, убежала и сообщила о случившемся родителям. Те разыскали злоумышленника. Он признался в содеянном и пообещал пойти с ними в милицию, однако скрылся, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

В ходе расследования дела следователи установили личность мужчины. Он был объявлен в розыск. Однако задержать обвиняемого удалось лишь в 2017 году на территории Челябинской области.

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