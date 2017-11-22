В десяти банках.

В Снежинский горсуд направлено уголовное дело в отношении четверых мужчин, обвиняемых в хищении 37,6 миллиона рублей у банков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, банда орудовала с сентября 2011-го по август 2014 года. Злоумышленники рассказывали родственникам и знакомым о том, что в их бизнес нужны инвестиции. Затем они оформляли кредиты по фиктивным документам. Деньгами обвиняемые распоряжались по своему усмотрению.

Всего злоумышленники похитили средства десяти банков.