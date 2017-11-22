И получила срок.

Гражданка Узбекистана получила 5 лет тюрьмы за продажу ребенка, в семье которого она работала няней. 59-летняя женщина за деньги ухаживала за 2-месячным ребенком друзей, уехавших на родину. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Москвы, зарплата "няни" составляла 27 000 в месяц.

Проработав няней 3 месяца, женщина решила "навариться" и продать воспитанника. В поисках покупателя иностранка обратилась к знакомой. Та и заявила в правоохранительные органы, которые строго контролировали действия злоумышленницы.

25 мая 2016 года гражданка Узбекистана продала 5-месячного ребенка за 120 000 рублей. Сразу после этого женщину задержали полицейские.