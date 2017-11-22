Он отомстил за побои.

23 ноября в Свердловском облсуде стартует процесс по делу в отношении 31-летнего рецидивиста. Он обвиняется в покушении на убийство и поджоге, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 12 декабря 2016 года в поселке Монетном. Пьяный подсудимый решил расправиться со своим 67-летним знакомым, который ранее ударил его. Злоумышленник поджег тряпичный коврик в подъезде дома на Вокзальной. Хозяин квартиры не смог выбраться из дома.

Само здание полностью выгорело. Без крова остались 10 человек.

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