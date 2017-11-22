Один из убийц был соседом жертвы.

Трое жителей Учтепинского района Ташкента (Узбекистан) получили сроки за жестокое убийство девушки и кражу.

Злоумышленники, один из которых был соседом погибшей, пришли к ней домой, и потребовали денег. Как пишет местное издание "УЗА", девушка оказала сопротивление. Тогда подсудимые достали нож. Позднее судмедэксперты насчитали на теле жертвы 51 одно ранение.

После расправы преступники вынесли из квартиры 2 000 000 сумов (14 700 рублей) и бытовую технику. Чтобы скрыть следы, мужчины подожгли квартиру. Потерявшая много крови девушка не смогла выбраться из жилища и сгорела заживо, передает "Уралинформбюро".

Злоумышленники получили от 8 до 10 лет тюрьмы.