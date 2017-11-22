Условно.

В Тюмени суд признал бывшего директора ООО "Мельница Тюмень" виновным в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека. За гибель сотрудника от удара током мужчина получил 1 год и 6 месяцев условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области. Кроме того, он должен будет заплатить 700 000 рублей в качестве компенсации морального вреда матери и сыну погибшего.

Как выяснилось, бизнесмен попросил подключить к электричеству киоск своего сотрудника, не имевшего для этого соответствующего допуска и разрешения. Не проверив безопасность подключения, мужчина ввел торговую точку в работу. Днем 26 мая 2016 года 32-летний водитель привез в киоск хлеб. Прислонившись к корпусу киоска, он получил смертельный удар током.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

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