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Расправившегося с подругой пермяка проверят на вменяемостьСегодня в 13:57

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Его арестовали на 2 месяца.

22-летнего пермяка, подозреваемого в убийстве подруги, арестовали на 2 месяца. Он будет находиться в СИЗО до 20 января 2018 года. Кроме того, молодого человека проверят на вменяемость, передает "Уралинформбюро".

Преступление было совершено 18 ноября. 21-летняя жительница села Култаево (Пермский район) сообщила родителям, что поехала на встречу с парнем, и пропала. Ее тело нашли на следующий день в лесу на территории Орджоникидзевского района города.

По подозрению в убийстве задержали того самого парня. Изначально он отрицал свою вину, однако позже сознался в убийстве. Он заявил, что пошел на преступление из-за "помутнения": молодой человек разозлился на девушку.

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Молодой пермяк расправился с подругой

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