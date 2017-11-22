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Суд над основателем екатеринбургского клуба "Храбр" перенесли на месяцСегодня в 17:14

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Судья занят.

Начало процесса по делу основателя клуба единоборств "Храбр" Никиты Мальцева и бывшего оперативника екатеринбургского ОБЭП Сергея Кондрашина перенесли почти на месяц - на 13 декабря 2017 года. Это связано с тем, что судья находится в совещательной комнате по другому уголовному делу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского облсуда.

Мальцеву вменяют покушение на мошенничество, Кондрашину - злоупотребление полномочиями и покушение на получение взятки.

По данным следствия, в декабре 2016 года экс-полицейский нагрянул с проверкой к одному из коммерсантов, который продавал верхнюю одежду и обувь. Часть имущества у предпринимателя забрали, а за возврат потребовали 100 тысяч рублей. Однако бизнесмен отказался давать взятку.

Через месяц сообщники требовали у другого коммерсанта 1,2 миллиона рублей за возврат игорного оборудования. Он пожаловался в полицию.

Мальцева и Кондрашина взяли с поличным 12 января 2017 года при получении 700 тысяч рублей.

Начало процесса было запланировано на 23 ноября.

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