Его арестовали.

Следователи допросили 48-летнего жителя поселка Половинка, который выстрелил из ружья в сожительницу и ее 14-летнего сына, а затем пытался покончить с собой. Он полностью признал вину. Мужчине предъявили обвинение в покушении на двойное убийство и заключили под стражу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

Преступление было совершено днем 20 ноября 2017 года. Обвиняемый был пьян. Он избил подростка, а затем выстрелил ему и его матери в голову.

В настоящее время потерпевшие находятся в больнице: школьник в крайне тяжелом состоянии, женщина - в тяжелом.

Решается вопрос о возбуждении еще одного дела - по статье "Незаконные приобретение и хранение оружия" (ст.222 УК РФ).

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