И квартирную кражу.

Житель Таборинского района Владимир Воробьев 2 года 6 месяцев проведет в колонии строго режима за ложное сообщение о готовящемся взрыве и кражу.

Преступление 47-летний мужчина совершил 9 апреля 2017 года. Вечером он позвонил по телефону "112" и сообщил, что под зданием отделения полиции № 22 МО МВД России "Тавдинский" заложена бомба. Работу отделения полиции приостановили, гражданские лица были эвакуированы в безопасное помещение. При осмотре здания отделения и прилегающей территории взрывчатые вещества и взрывное устройство обнаружены не были. Лже-минера нашли в ходе оперативных мероприятий.

В суде выяснилось, что преступник действовал из хулиганских побуждений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Кроме того, Воробьев совершил хищение продуктов питания и имущества из жилого помещения. Во время заседания подсудимый признал свою вину по обоим преступлениям и раскаялся.