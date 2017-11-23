"Строгача".

52-летний югорчанин признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Суд приговорил мужчину к 15 годам в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

Известно, что совершив преступление, мужчина угрожал девушке расправой с ее близкими и потребовал никому не сообщать о совершенном преступлении.