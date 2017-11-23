Который не имел водительских прав.

19-летний житель Перми признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек, и использовании "липовых" прав (ч.5 ст.264 и ч.3 ст.327 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ, днем 11 мая 2017 года молодой человек за рулем микроавтобуса выехал на перекресток улиц Ласьвинская и Богдана Хмельницкого на красный свет. В результате он врезался в ВАЗ-21102, а затем сбил пешеходов. Два человека погибли.

В ходе следствия выяснилось, что водительское удостоверение молодого человека было поддельным.

Суд приговорил его к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима и на 2 года запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также с осужденного взыскано более 2 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу пока не вступил.