Казахстанец продал подругу в рабство за 18 000 рублейСегодня в 13:03
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Правоохранителям.
Житель Акмолинской области (Казахстан) пытался продать знакомую в рабство за 100 000 тысяч тенге (около 18 000 рублей). Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального департамента внутренних дел, 21-летнего коммерсанта задержали с поличным.
На допросе молодой человек рассказал, что с 20-летней пострадавшей он познакомился в Астане. Девушка пожаловалась ему, что не может найти работу, и попросила помощи в поисках. Пообещав содействие, злоумышленник решил продать новую знакомую в рабство.
Проводится досудебное расследование по статье о торговле людьми. Подозреваемому грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
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