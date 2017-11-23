Правоохранителям.

Житель Акмолинской области (Казахстан) пытался продать знакомую в рабство за 100 000 тысяч тенге (около 18 000 рублей). Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального департамента внутренних дел, 21-летнего коммерсанта задержали с поличным.

На допросе молодой человек рассказал, что с 20-летней пострадавшей он познакомился в Астане. Девушка пожаловалась ему, что не может найти работу, и попросила помощи в поисках. Пообещав содействие, злоумышленник решил продать новую знакомую в рабство.

Проводится досудебное расследование по статье о торговле людьми. Подозреваемому грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.