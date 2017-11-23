Во время завтрака.

В привокзальном кафе Атырау мужчина с ножом напал на одного из посетителей и изрезал его на глазах у других людей. Как сообщает телеканал "КТК", трагедия произошла ранним утром несколько дней назад.

39-летний Иван Грабов, возвращавшийся домой в Актау из Астрахани через Атырау, зашел перекусить с другом до отправления поезда. По словам медиков, на его теле было более 50 ножевых ранений. Шансов выжить при таких травмах не было.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Полиция изъяла запись: до окончания следствия ее не увидят даже близкие погибшего. Благодаря ролику правоохранители смогли установить подозреваемого.

Им оказался 26-летний уроженец Кыргызстана, сейчас он находится следственном изоляторе. Молодого человека ждет судебно-психиатрическая экспертиза. Мотивы нападения неизвестны, передает "Уралинформбюро".