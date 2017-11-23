И вернули на родину.

Тюменские правоохранители выдали коллегам из Таджикистана злоумышленника, находящегося в межгосударственном розыске за жестокое убийство своей беременной сестры. Преступление было совершено в составе группы в 2000 году, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На родине обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что за 2017 год в регионе нашли 19 человек, находящихся в розыске в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане за различные преступления. В частности, девять из них хотят наказать за хищения, двоих - за причинения телесных повреждений, еще двоих – за неуплату алиментов, одного – за убийство.