Пьяный казахстанец зарезал жену на глазах у дочериСегодня в 16:25
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Девочка вызвала врачей, но те не успели.
Пьяный житель Талгара (Казахстан) из ревности зарезал жену. Медиков, зафиксировавших смерть, вызвала 13-летняя дочь пары: ее испугала ссора родителей, в которой пострадала мать.
Убийство произошло 21 ноября, пишет Tengrinews. Прибывшие полицейские задержали пьяного отца семейства. Злоумышленник пытался спрятать орудие убийства, кухонный нож, среди грязного белья.
Мотивом послужила ревность. Ведется расследование по статье об убийстве. Задержанный мужчина уже признался в преступлении и находится под стражей.
У пары было четверо детей, сейчас решается вопрос об их опеке, передает "Уралинформбюро".
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