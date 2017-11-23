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Таджикистанец убил пожилого отца тростьюСегодня в 16:51

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Ударил по голове.

42-летнего жителя Аштского района Таджикистана подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений собственному отцу. Следователи считают, что конфликт стал причиной гибели 86-летнего мужчины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РТ.

Предположительно, 21 ноября родственники поссорились. В пылу конфликта сын ударил отца тростью по голове, от чего тот упал на землю и умер.

Возбуждено уголовное дело.

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