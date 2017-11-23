Следователи освободили фигуранта дела о гибели полицейских на УралеСегодня в 17:25
- Текст
"Для заключения под стражу нет оснований".
Фигурант уголовного дела о гибели двух полицейских на Среднем Урале освобожден из изолятора временного содержания. Следователи не стали просить ареста для 21-летнего Павла Глухова.
"На данном этапе нет оснований для заключения водителя под стражу. Итоги расследования будут по результатам экспертиз. Будем разбираться, что произошло", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по региону Александр Шульга.
Трагическая авария произошла 21 ноября 2017 года на 6-м километре трассы Полевской – Полдневая. Патрульный автомобиль ДПС в погоне за "восьмеркой", которая не остановилась по требованию автоинспекторов, столкнулся с ВАЗ-2107, вылетел в кювет и загорелся. В огне погибли 25-летние сержанты Артем Ваккер и Александр Пузиков.
Лихача на 12-м километре этой же трассы задержал другой наряд полиции. За рулем ВАЗа находился безработный Павел Глухов из деревни Полдневая. Проведенное медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
Ранее по теме:
По факту гибели полицейских под Полевским возбуждено уголовное дело
Двое полицейских сгорели заживо во время погони на Среднем Урале
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:05
В Свердловской области начнет работать телефон спасения 112
С 1 декабря.Сегодня в 20:00
В Прикамье мать отказалась лечить сына от ВИЧ
Ребенок скончался.Сегодня в 19:34
В Екатеринбург прибыл президент Чехии
В Кольцово его встретил Евгений Куйвашев.Сегодня в 19:13
Уральские риелторы напомнили Путину о "врагах народа"
И пользе эксклюзивных договоров.Сегодня в 19:02
Москва удивила свердловских депутатов щедростью
"Влив" солидные деньги в бюджет региона.Сегодня в 18:52
Toyota запатентовала новую Camry для России
От японской не отличить.Сегодня в 18:30
Свердловских грабителей приговорили к 51 году заключения
На пятерых.Сегодня в 18:28
Екатеринбургский лесопарк стал "условно религиозным"
Несмотря на статус ООПТ.Сегодня в 18:27
Командующий ЦВО устроит прием в честь убытия из Екатеринбурга
Зарудницкий созывает гостей.Сегодня в 17:58
Сотрудники "Газпром добыча Ямбург" стали приверженцами безопасности
С помощью московского тренера.Сегодня в 17:45
Екатеринбург попал на карту "инопланетных вторжений"
Вместе с Пермью и Тюменью.Сегодня в 17:34
Казахстанцев лишат анонимных комментариев в интернете
Заставят представляться через sms.Сегодня в 17:32
Уральскую стройку тормозит экспансия Москвы
И демпингующие "шабашники".Сегодня в 17:25
Следователи освободили фигуранта дела о гибели полицейских на Урале
"Для заключения под стражу нет оснований".Сегодня в 17:05
Смог не пустит в Челябинск грузовики
Третьего экологического класса и ниже.
Главные новости
- Сегодня в 20:00В Прикамье мать отказалась лечить сына от ВИЧ
- Сегодня в 19:02Москва удивила свердловских депутатов щедростью
- Сегодня в 18:27Командующий ЦВО устроит прием в честь убытия из Екатеринбурга
- Сегодня в 17:32Уральскую стройку тормозит экспансия Москвы
- Сегодня в 16:56Поезда РЖД меняют расписание
Аналитика
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.
Время "Х" для Хозяйки Югры
Сигналы и прогнозы.
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.