Свердловских грабителей приговорили к 51 году заключенияСегодня в 18:30
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На пятерых.
Серовский районный суд признал пятерых свердловчан виновными в ограблении ювелирных магазинов и банка. Каждого приговорили к лишению свободы на срок от 8 до 14 лет, сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
С 2014 года преступники совершили три налета. Задержать их удалось в июле 2016 года прямо во время ограбления ювелирного магазина.
"Любители чужого добра были одеты в камуфляжные костюмы, черные маски, перчатки. На объект они приехали на красной KIA. Что характерно, последний налет совершался на магазин, по соседству с которым пять месяцев назад, в феврале 2016 года, они обчистили аналогичное торговое предприятие. Добычей уральских гангстеров в обоих случаях стали украшения на общую сумму свыше 6 миллионов рублей", – отметил полковник Горелых.
В состав этой ОПГ входили и те, кто в 2014 году в Екатеринбурге на улице Белинского совершил налет на коммерческий банк, откуда была похищена крупная сумма долларов и евро. Все злоумышленники ранее имели проблемы с законом. Большинство членов группы познакомились во время отбывания наказания в ИК № 58 Ивделя.
Один из злоумышленников после грабежей положил ворованные средства под проценты в банк. За это к статьям "Грабеж" и "Разбой" добавилась и "Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления". На награбленное члены группы покупали машины, гасили долги и делали ставки в букмекерских конторах.
Троих подельников жителей Екатеринбурга, Серова и поселка Арти полиция арестовала сразу, четвертого нашли в Кушве, а пятого – чуть позже в столице Среднего Урала.
Трое из осужденных будут отбывать наказание в колониях особого режима, еще двое в колонии строгого режима. Двоим фигурантам, получившим 13 и 14 лет, назначено дополнительное наказание в виде штрафа по 1 миллиону рублей.
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