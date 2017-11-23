Ребенок скончался.

В Краснокамске суд признал местную жительницу виновной в причинение смерти по неосторожности ее ребенку. 28-летняя женщина не лечила сына от серьезной болезни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. С 2014 по 2017 годы мать не контролировала режим приема жизненно важных лекарств, на прием к врачу ребенка не водила. 14 августа 2017 года 8-летний мальчик скончался.

Суд приговорил женщину к 1,5 года ограничения свободы.По данным местных СМИ, мальчик был заражен ВИЧ.