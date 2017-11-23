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В Прикамье мать отказалась лечить сына от ВИЧСегодня в 20:00

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Ребенок скончался.

В Краснокамске суд признал местную жительницу виновной в причинение смерти по неосторожности ее ребенку. 28-летняя женщина не лечила сына от серьезной болезни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. С 2014 по 2017 годы мать не контролировала режим приема жизненно важных лекарств, на прием к врачу ребенка не водила. 14 августа 2017 года 8-летний мальчик скончался.

Суд приговорил женщину к 1,5 года ограничения свободы.По данным местных СМИ, мальчик был заражен ВИЧ.

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