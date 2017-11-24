Под подозрением родители и опека.

Следователи Алапаевска возбудили уголовное дело об истязании малолетней девочки. 12 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение, что у 4-летней девочки в одной из местных семей обнаружены множество синяков. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Девочку передали медикам. Об избитом ребенке в соцсетях рассказала жительница Алапаевска, которая оказалась рядом с ним в больнице. Пост вызвал широкий общественный резонанс.

Следователи также намерены проверить деятельность органов опеки и поведение родителей по отношению к ребенку. Сейчас сотрудники СК допрашивают родственников девочки, будет проведена судебная медицинская экспертиза С участием соответствующих специалистов ребенку планируют оказать психологическую помощь.

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