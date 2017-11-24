В Первоуральске мигрант украл из грузовика двигатель за 44 миллиона Сегодня в 09:08
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Пока водитель спал.
В Первоуральске осудили гражданина Узбекистана, который в октябре 2016 года украл из грузовика фрагмент газотурбинного двигателя стоимостью более 44,1 миллиона рублей.
28 октября 2016 года водитель грузовика перевозчика Iveco Daily остановился для ночлега в районе 326-го километра дороги Пермь – Екатеринбург.
Суд установил, что в ту ночь иностранец, порезав тент кузова, вытащил из машины первую попавшуюся ему коробку. В ней находился блок топливо-масляного теплообменника, изготовленный на заказ в Израиле.
Продать похищенное виновный не смог и выбросил на одной из мусорных площадок на окраине Екатеринбурга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее иностранец уже провел в тюрьме 5 лет и 1 месяц за совершение разбойного нападения и хищения паспорта. Теперь Первоуральский городской суд отправил его в колонию строгого режима на 5 лет.
Стоит отметить, что вернуть похищенный груз потерпевшим не удалось, но дорогое оборудование было застраховано.
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