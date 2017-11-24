Лже-полицейский выманил у знакомой миллион тенгеСегодня в 09:39
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"Для больной матери".
23-летний житель Алматинской области, выдавая себя за полицейского, выманил у знакомой более 1 000 000 тенге. Мужчина рассказал пострадавшей о серьезной болезни его матери и попросил помощи в дорогостоящем лечении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ДВД Алма-Аты.
После того, как доверчивая женщина передала "полицейскому" 1 000 086 тенге (около 177 000 рублей), злоумышленник перестал отвечать на звонки.
Легенду о своей службе мужчина поддерживал фотографиями в форме и историям из рабочих будней, однако на деле в органах правопорядка он не трудился ни дня.
"Вычислить и задержать фигуранта не составило особого труда", - рассказал детали дела начальник Управления собственной безопасности ДВД Алма-Аты полковник полиции Айдын Кабдулдинов.
Сейчас лже-полицейского уже привлекли к уголовной ответственности по статье о мошенничестве. В содеянном злоумышленник сразу же признался и сообщил, что чужие деньги потратил.
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