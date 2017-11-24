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Пропавшую без вести школьницу из Алма-Аты нашли в секс-притонеСегодня в 11:22

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Девушку сделали проституткой.

В секс-притоне в Алма-Ате нашли без вести пропавшую 17-летнюю девушку. Ее обманным путем вовлекли в занятия проституцией, передает "Уралинформбюро".

Двое знакомых пострадавшей, 22-х и 24-летние парни, предложили ей хорошо заработать. В силу возраста школьница не смогла оценить опасность деяния и ушла из дома в сентябре 2017 года, пишет Tengrinews. С того времени она оказывала клиентам интимные услуги.

Девушка числилась пропавшей без вести: семья и друзья ничего не знали о ее "работе". Сейчас подростка вернули родителям.

Знакомых школьницы легкого поведения уже привлекли к уголовной ответственности по статье о вовлечении несовершеннолетнего в занятия проституцией. Ведется следствие.

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