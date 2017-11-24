И зарыл рядом с домом.

Жителя Таласской области (республика Кыргызстан) подозревают в убийстве жены. Следователи считают, что злоумышленник расправился с супругой в январе 2016 года.

Во время земельных работ в одном из сел Манасского района нашли фрагменты скелета неизвестной женщины. Судебно-медицинская экспертиза выявила на черепе следы травм. Через некоторое время сотрудники милиции вышли на 34-летнего местного жителя, ранее работавшего на участке скотником. Выяснилось, что он был сожителем 46-летней убитой дамы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Кыргызстана.

В кошаре (место, где содержится скот), подозреваемый с возлюбленной жили с ноября 2015 года. По предварительным данным, в январе 2016 пьяный мужчина после ссоры избил спутницу жизни лопатой, а затем перевязал ей раны шарфом и пошел дальше работать. От полученных травм женщина через некоторое время умерла.

Чтобы скрыть следы, злоумышленник закопал труп за сараем. Хозяину строения он сообщил, что супруга уехала в Бишкек. Родным убитой мужчина врал, что там она вышла замуж и уехала в Нарын.

Чуть позже скотник уехал в столицу, а вернулся через полмесяца с более молодой подругой. Через некоторое время пара уехала работать за границу: приехал мужчина оттуда уже с новой девушкой.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей, суд принял решение об аресте на два месяца.