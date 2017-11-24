Унесли инструменты.

У строителей ЖК "Кандинский" в Екатеринбурге украли оборудование на 410 000 рублей. Об инциденте "Уралинформбюро" сообщили в подрядной организации, пострадавшей от рук воров.

Преступление совершено в ночь на 24 ноября на улице Гоголя. Из двух вагончиков вынесли шуруповерты, дрели, болгарки, заклепочники и другие инструменты. В одном из них работники "СПК АльфаТек" потери оценили в 135 000 рублей, в другом – в 275 000.

Обворованные строители уже написали заявление в полицию.