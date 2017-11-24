Грозившую заявить об изнасиловании.

18-летнего жителя Джалал-Абада (Кыргызстан) подозревают в убийстве знакомой. Следователи считают, что молодой человек задушил подругу и закопал ее тело в огороде, передает "Уралинформбюро".

Со слов задержанного, ночью в октябре 2017 года к нему приехала знакомая. Она потребовала у молодого человека 8 000 сом (около 6700 рублей), пригрозив заявлением об изнасиловании.

Испугавшись, задержанный начал душить ночную гостью и убил, а затем закопал, чтобы скрыть тело.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР, сообщает Kabarlar.org.