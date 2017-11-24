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В Таиланде задержали лидера торгующей женщинами бандыСегодня в 16:13

  • Текст

Из Узбекистана.

В Таиланде задержали жительницу Самаркандской области (Узбекистан). 49-летнюю женщину подозревают в торговле людьми.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики, операцию проводило управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом совместно с Интерполом.

Задержанная возглавляла ОПГ, привозившую женщин из Узбекистана в Таиланд для занятия проституцией. Сейчас злоумышленницу доставили на родину для привлечения к ответственности.

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