Из Узбекистана.

В Таиланде задержали жительницу Самаркандской области (Узбекистан). 49-летнюю женщину подозревают в торговле людьми.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики, операцию проводило управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом совместно с Интерполом.

Задержанная возглавляла ОПГ, привозившую женщин из Узбекистана в Таиланд для занятия проституцией. Сейчас злоумышленницу доставили на родину для привлечения к ответственности.