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В Тобольске расследуют смерть на Базарной ПлощадиСегодня в 16:59

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27-летнего строителя.

В Тобольске подрядной организации придется ответить перед судом за гибель 27-летнего сотрудника. Мужчина погиб после падения с высоты. Перед этим он укреплял чердачные перекрытия дома №22 по улице Базарная Площадь, передает "Уралинформбюро".

Следователи Тобольска возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

"В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Кроме того, следователи ищут среди руководства фирмы-подрядчика ответственных за безопасность ее сотрудников и допрашивают свидетелей произошедшего.

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