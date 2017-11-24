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Суд приговорил экс-партнеров барда Новикова к трем годам колонииСегодня в 18:42

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За мошенничество с землей.

Сысертский районный суд 24 ноября 2017 года вынес приговор свердловскому бизнесмену Ивану Обухову и двум его подельникам – Виктору Новикову и Ларисе Ассоновой. Они признаны виновными в мошенничестве с землями компании "Светояр", основным владельцем которой является шансонье Александр Новиков.

Суд приговорил каждого к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Виктора Новикова и Ларису Ассонову, которые до приговора суда были на свободе, взяли под стражу. Обухов находился в СИЗО.

Стоит отметить, что гособвинение настаивало на 4 годах лишения свободы в колонии общего режима для каждого.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в связи с попыткой "увода" у шансонье Новикова порядка 400 гектаров земли в Сысертском районе. На скамье подсудимых оказались топ-менеджеры овощебазы №4 Иван Обухов и Виктор Новиков и гендиректор ООО "Светояр" Лариса Ассонова.

Сам Александр Новиков в настоящее время проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он, его компаньон Михаил Шилиманов и все та же Лариса Ассонова присвоили средства пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс". Ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.

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