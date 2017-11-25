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Второй екатеринбургский педофил пытался спрятаться в ТатарстанеСегодня в 14:06

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Его проверят на причастность к другим изнасилованиям.

Полицейские задержали второго подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении юной екатеринбурженки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

"Установили местонахождение подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку, а затем и задержали его сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области в одном из частных домов в пригороде столицы Республики Татарстан. Это гражданин 1984 года рождения. Представители МВД уже доставили его самолетом в Екатеринбург. Операция по его задержанию проводилась под руководством начальника "убойного" отдела, полковника полиции Алексея Искоренкова, а непосредственно "брали" насильника сыщики этого же подразделения УУР майор полиции Евгений Логвинский и подполковник полиции Сергей Шворяк", рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, до приговора суда арестованного и его ранее задержанного предполагаемого подельника проверят на причастность к другим преступлениям сексуального характера - совершенным как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых.

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