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Ленивый мигрант зарезал бригадира в ответ на пинок27 ноября в 16:08

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И призыв работать.

В Мангистауской области (Казахстан) рабочий убил бригадира за то, что тот заставил его трудиться. Инцидент произошел на сельскохозяйственном поле в селе Кызылсай, передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам дела, между мужчинами произошел конфликт: бригадир начал оскорблять и пинать отказавшегося работать подчиненного, а затем прогнал его.

Когда рабочий отправился на ночлег в вагончик, к нему снова заявился бригадир. Ссора продолжилась, после чего подчиненный схватил нож и несколько раз удрали начальника в сердце. Тот скончался на месте, пишет местное издание "Лада".

Суд признал мужчину виновным в убийстве. Он проведет в тюрьме девять лет.

Стоит отметить, что и погибший, и осужденный – граждане Узбекистана.

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