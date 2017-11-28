И призыв работать.

В Мангистауской области (Казахстан) рабочий убил бригадира за то, что тот заставил его трудиться. Инцидент произошел на сельскохозяйственном поле в селе Кызылсай, передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам дела, между мужчинами произошел конфликт: бригадир начал оскорблять и пинать отказавшегося работать подчиненного, а затем прогнал его.

Когда рабочий отправился на ночлег в вагончик, к нему снова заявился бригадир. Ссора продолжилась, после чего подчиненный схватил нож и несколько раз удрали начальника в сердце. Тот скончался на месте, пишет местное издание "Лада".

Суд признал мужчину виновным в убийстве. Он проведет в тюрьме девять лет.

Стоит отметить, что и погибший, и осужденный – граждане Узбекистана.