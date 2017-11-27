Отравил димедролом.

Жителя Восейского района Таджикистана задержали по подозрению в убийстве знакомой. Сотрудники правоохранительных органов считают, что мужчина отравил 20-летнюю девушку димедролом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики, убийство произошло 14 ноября в салоне бетономешалки "Ной". В тот день подозреваемый, связав руки и ноги знакомой, влил ей в горло литр воды, в котором было разведено 190 таблеток димедрола.

Девушка умерла в автомобиле.