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Облил бензином и поджег: мужа подозревают в убийстве женыСегодня в 09:31

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Из-за семейного конфликта.

47-летнего жителя Вахдата (Таджикистан) подозревают в жестоком убийстве жены. Следователи считают, что мужчина расправился с супругой из-за семейного конфликта.

Инцидент произошел 26 октября. Пара поссорилась, после чего мужчина облил 44-летнюю жену бензином и поджег. 31 октября женщина умерла в больнице от серьезных ожогов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Таджикистана.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Вероятный злоумышленник задержан.

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