От экстрадиции в Россию.

Обвиняемого в организации 60 убийств криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако) не смогли выдать России из Австрии из-за тяжелой формы аэрофобии. Адвокаты киллера сняли его с трапа самолета, пишет "Коммерсант".

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу заочно обвиняет Гагиева в организации преступного сообщества, совершившего серию убийств. По наводке из России криминального авторитета задержали в Вене еще в январе 2015 года. Под залог в 100 000 евро он оказался на свободе и чудом не смог скрыться в Болгарии с фальшивым паспортом, передает "Уралинформбюро".

В то время, как Минюст и Интерпол разбирались со справкой о редкой форме аэрофобии, с которой Гагиев может не пережить полет, его адвокаты обратились в Высший земельный суд Вены с просьбой отменить все принятые ранее решения по выдаче криминального авторитета. В частности, главным их аргументом стало отсутствие в российских тюрьмах условий, соответствующих принятым в Европе, а также безопасность Гагиева в местах заключения.

По словам источника издания, адвокаты Аслана Гагиева "цепляются за каждую соломинку", чтобы избежать экстрадиции в Россию или отсрочить этот момент. В СКР надеются, что в конце декабря 2017 криминальный авторитет окажется в СИЗО "Лефортово".