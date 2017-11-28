×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Виновник смертельного ДТП под Сысертью сел на 2,5 года27 ноября в 15:15

  • Текст

Он погубил двух человек.

Сысертский райсуд вынес приговор по делу в отношении Амила Агакерима оглы Гадирова. Он признан виновным в гибели двух человек в ДТП. Мужчина проведет 2,5 года в колонии-поселении. Кроме того, он лишен прав на 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла 27 ноября 2016 года. Подсудимый сел за руль Nissan Almera, который принадлежал его приятелю. Мужчина не учел дорожные и метеорологические условия и на 163-м километре трассы М-5 "Урал" (подъезд к Екатеринбургу) вылетел на встречку. Там он столкнулся с Renault Sandero.

Водитель и пассажир Renault скончались на месте. Также травмы получил владелец Nissan, который ехал на пассажирском сидении.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×