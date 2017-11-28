Он погубил двух человек.

Сысертский райсуд вынес приговор по делу в отношении Амила Агакерима оглы Гадирова. Он признан виновным в гибели двух человек в ДТП. Мужчина проведет 2,5 года в колонии-поселении. Кроме того, он лишен прав на 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Авария произошла 27 ноября 2016 года. Подсудимый сел за руль Nissan Almera, который принадлежал его приятелю. Мужчина не учел дорожные и метеорологические условия и на 163-м километре трассы М-5 "Урал" (подъезд к Екатеринбургу) вылетел на встречку. Там он столкнулся с Renault Sandero.

Водитель и пассажир Renault скончались на месте. Также травмы получил владелец Nissan, который ехал на пассажирском сидении.