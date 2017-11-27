А сам попал в больницу.

37-летний житель Томской области стал фигурантом дела об убийстве 4 человек, совершенном "общеопасным способом". Следователи считают, что мужчина поссорился с женой, облил ее воспламеняющейся жидкостью и поджег, из-за чего загорелся дом.

Трагедия произошла вечером 26 ноября. В огне погибли 28-летняя супруга подозреваемого и три их дочери – годовалая, 5 и 6 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

Сам мужчина и женщина, гостившая у пары, попали в больницу с ожогами. Их состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас оперативники осматриваются пожарище и допрашивают свидетелей. Назначены экспертизы.