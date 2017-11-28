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Взорвавший гранату екатеринбуржец сел на 10 лет27 ноября в 14:45

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Его признали виновным по трем статьям.

Суд вынес приговор 37-летнему екатеринбуржцу, который в феврале 2017 года взорвал на Уралмаше гранату. Он признан виновным в покушении на двойное убийстве, умышленном повреждении чужого имущества и незаконном ношении взрывчатки. Мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 24 февраля 2017 года во дворе дома на улице Уральских Рабочих. Подсудимый повздорил с двумя мужчинами. В пылу ярости он выдернул чеку из осколочной гранаты и бросил ее в сторону обидчиков. Люди не пострадали, однако в зоне взрыва оказался припаркованный автомобиль. Машина получила существенные повреждения.

Экспертиза показала, что подсудимый вменяем.

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Взорвавший гранату екатеринбурженец пойдет под суд

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