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Южноуралец зарубил пасынка топором27 ноября в 15:33

  • Текст

И лег спать.

Вечером 26 ноября в Юрюзани 53-летний мужчина зарубил топором 33-летнего пасынка. Он задержан.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области, родственники выпивали, и между ними разгорелась ссора. Отчим восемь раз ударил пасынка топором и лег спать. Бездыханное тело сына обнаружила вернувшаяся с работы мать.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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