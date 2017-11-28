Ему грозит 5 лет.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 31-летнего директора салона "Африка", обвиняемого в организации занятия проституцией. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

По данным следствия, подсудимый промышлял с мая 2014-го по июнь 2015 года. Интимные услуги оказывали массажистки салона. За это они получали от 2 900 до 7 900 рублей. Их деятельность пресекли правоохранители во время проверочной закупки.

Сам обвиняемый заявляет, что услуги работниц нужно расценивать, как массаж. Однако результаты экспертиз и показания клиентов говорят о том, что имели место услуги сексуального характера.