Они промышляли несколько лет.

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении пятерых молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года. Их обвиняют в экстремизме, участии в экстремистском сообществе, умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, скинхеды размещали экстремистские материалы в Интернете с 2014 года. Кроме того, трое из них избили несколько человек неславянской внешности. Деятельность группы пресекли в январе 2016 года.

"Некоторые участники группы и ранее были не в ладах с законом, имеют судимость за аналогичные преступления. Но, учитывая, что по решению суда наказание они получили в виде условного срока, не прекратили свою противоправную деятельность", - отметил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.