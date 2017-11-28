Пятерых екатеринбургских скинхедов отдали под суд27 ноября в 16:44
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Они промышляли несколько лет.
В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении пятерых молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года. Их обвиняют в экстремизме, участии в экстремистском сообществе, умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, скинхеды размещали экстремистские материалы в Интернете с 2014 года. Кроме того, трое из них избили несколько человек неславянской внешности. Деятельность группы пресекли в январе 2016 года.
"Некоторые участники группы и ранее были не в ладах с законом, имеют судимость за аналогичные преступления. Но, учитывая, что по решению суда наказание они получили в виде условного срока, не прекратили свою противоправную деятельность", - отметил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
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