Экс-глава Лысьвы сядет на три года27 ноября в 17:02
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За разваливающиеся новые дома.
Суд признал бывшего главу Лысьвы Виталия Шувалова виновным в превышении должностных полномочий. Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
В 2014 году чиновник подписал разрешение на ввод в эксплуатацию двух новых домов, зная, что их строительство не закончено. Так глава Лысьвы пытался избежать срыва сроков реализации программы по переселению жителей из аварийного жилья.
Судебная строительно-техническая экспертиза показала, что здания не соответствуют требованиям безопасности. Большая часть дефектов неустранима, снижает прочность и жесткость конструкций. Есть риск обрушения домов.
На счет застройщика были переведены деньги, после чего он отказался устранять недостатки строительства. Работу нового подрядчика по ремонту зданий пришлось оплачивать отдельно. Стоимость строительства домов составила 66 миллионов рублей. Еще 3,4 миллиона были потрачены на ремонт.
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