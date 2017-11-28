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Челябинский трансвестит отработает расчленение матери27 ноября в 17:33

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Он виновен по 2 статьям.

Суд вынес приговор в отношении 55-летнего челябинца, который носил по городу мешок с отрезанной головой матери. Его признали виновным в надругательстве над телом умершей и мошенничестве и назначили 240 часов обязательных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, пожилая женщина умерла естественной смертью. Ее сын решил избавиться от тела, чтобы получать пенсию за мать. Он расчленил труп, а фрагменты спрятал в разных местах города.

Пакет с разлагающейся головой женщины обнаружили 6 июня 2017 года. Подозреваемого задержали спустя две недели. Когда к нему пришла полиция, он был одет в женскую одежду и называл себя Жанной. В таком виде он пришел в суд, что поставило под сомнение его вменяемость.

Экспертиза выявила у него небольшие психические отклонения, однако признала вменяемым.

Приговор вступил в силу.

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