×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Водителю BlaBlaCar вынесли приговор за гибель попутчицы27 ноября в 18:03

  • Текст

На Южном Урале.

Городской суд Пласта признал 21-летнюю автолюбительницу из Брединского района виновной в смерти ее пассажирки. Девушка получила полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Днем 1 мая 2017 года девушка с 20-летней подругой на своем Hyundai Solaris отправились в Челябинск. В Карталах они "подхватили" трех попутчиков, найденных через интернет-приложение BlaBlaCar.

На дороге Пласт – Демарино – Старый Кумляк девушка пошла на обгон, не заметив встречной машины, и лоб в лоб врезалась в Nissan Teana. В результате столкновения подруга автоледи получила смертельные травмы, а здоровью ее 35-летнего пассажира был причинен тяжкий вред.

За время судебного заседания обвиняемая выплатила родственникам погибшей 200 тысяч рублей, потраченные на похороны, и частично возместила моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Теперь по решению суда ей предстоит выплатить потерпевшим 1,45 миллиона рублей возмещения морального вреда.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×