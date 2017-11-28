На Южном Урале.

Городской суд Пласта признал 21-летнюю автолюбительницу из Брединского района виновной в смерти ее пассажирки. Девушка получила полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Днем 1 мая 2017 года девушка с 20-летней подругой на своем Hyundai Solaris отправились в Челябинск. В Карталах они "подхватили" трех попутчиков, найденных через интернет-приложение BlaBlaCar.

На дороге Пласт – Демарино – Старый Кумляк девушка пошла на обгон, не заметив встречной машины, и лоб в лоб врезалась в Nissan Teana. В результате столкновения подруга автоледи получила смертельные травмы, а здоровью ее 35-летнего пассажира был причинен тяжкий вред.

За время судебного заседания обвиняемая выплатила родственникам погибшей 200 тысяч рублей, потраченные на похороны, и частично возместила моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Теперь по решению суда ей предстоит выплатить потерпевшим 1,45 миллиона рублей возмещения морального вреда.