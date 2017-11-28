И села на 3,5 года.

Суд вынес приговор бывшему экономисту Первоуральского динасового завода Ирине Чикуровой, признав ее виновной в хищении более 14 миллионов рублей. Она проведет 3,5 года в колонии общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, с 2008 по 2016 годы подсудимая перечисляла деньги предприятия на свои лицевые счета, а также счета своих родственников и знакомых. Для этого она вносила ложные сведения в реестры на зачисление зарплаты, а также завышала стоимость услуг банка при покупки валюты. Кроме того, Чикурова вносила правки в ежедневные предварительные выписки по расчетным счетам: она меняла основание списания средств на "списание комиссии банком".

Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимая полностью признала вину.